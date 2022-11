Attendus depuis des semaines, les textes réglementaires fixant la rémunération et les conditions de déroulement de carrière du nouveau corps interministériel des administrateurs de l’État et des emplois supérieurs de l’État sont parus au Journal officiel de ce 24 novembre 2022, au lendemain de la présentation par le ministre de la Fonction publique de la réforme de la haute fonction publique. Sont ainsi publiés cinq décrets et deux arrêtés. Ces textes avaient été examinés en CSFPE fin octobre et mi-novembre. Tous entrent en application au 1er janvier 2023.