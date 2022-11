Les écoles de commerce s’intéressent au Learning planet institute, et vice-versa : après l’accueil sur son campus du IVe arrondissement parisien, à la rentrée 2022, du tout nouveau bachelor "Act" lancé par l’Essec avec CY Cergy Paris université (lire sur AEF info), c’est au tour de l’ESC Clermont et de son association d’alumni d’investir les lieux, le temps de sa "soirée de l’excellence" annuelle, le 23 novembre 2022. François Taddéi, généticien et figure de proue de ce centre de formation et de recherche atypique, a accompagné les réflexions de l’école à l’horizon 2050.