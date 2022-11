La contrepartie à un temps de trajet supérieur au temps normal domicile/lieu de travail ne peut être dérisoire

L’employeur doit accorder une contrepartie au salarié dont le trajet pour se rendre sur son lieu de travail dépasse le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail. Cette contrepartie financière ne doit pas être dérisoire, et il revient au juge d’en apprécier le caractère suffisant, précise la Cour de cassation le 30 mars 2022. Ainsi, est jugée dérisoire une contrepartie fixée par une société qui est déconnectée des temps normaux de trajet et prévoit une franchise, c’est-à-dire un temps de déplacement excédentaire non indemnisé, de près de deux heures.