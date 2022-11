Éliminer la partie aval de la chaîne de valeur et exclure le secteur financier : ces deux propositions pourraient fortement affaiblir la future directive sur le devoir de vigilance. La France est accusée par les ONG d'être l'un des pays qui poussent pour ces amendements "incompréhensibles". Associations et investisseurs responsables défendent une directive "ambitieuse", alors que le texte de compromis proposé par le Conseil de l’UE, et auquel AEF info a eu accès, doit être négocié ce vendredi avant d’être soumis au vote des États membres le 1er décembre.