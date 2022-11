Lutte contre les violences faites aux femmes : quel rôle pour les entreprises ? (étude Face)

Méconnaissance, incompréhension, manque de formation : la lutte contre les violences faites aux femmes reste taboue dans les entreprises, pourtant touchées indirectement voire directement par la détresse des victimes. S’ils ne sont pas tenus légalement de prendre en charge les collaboratrices victimes de violences conjugales, les employeurs peuvent néanmoins sensibiliser et former les managers, détecter les problèmes et orienter les collaboratrices vers des associations spécialisées, selon une étude de la Fondation Agir contre l’exclusion (Face) publiée à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, mercredi 25 novembre 2015.