L’Autorité des marchés financiers a déclaré conforme le projet d’offre publique d’achat simplifiée sur les titres de capital d’EDF, annonce mercredi 23 novembre 2022 Bercy. Cette décision a été prise "avec deux semaines de retard sur la date indicative", indique BFMTV, selon qui "l’État et EDF ont œuvré en coulisses le week-end dernier pour obtenir cet agrément, à la limite des règles de gouvernance". Le premier vote du conseil d’administration, le 27 octobre, avait abouti à "un match nul, six administrateurs indépendants contre six administrateurs salariés". Ce qui avait obligé "Jean-Bernard Levy à recourir à la voix prépondérante de PDG dont il dispose en cas d’égalité des votes". Une potentielle "situation de conflit d’intérêts" en raison de sa qualité de censeur de la Société générale, "une des banques en charge de l’OPA". Un nouveau vote visant à "effacer" le premier a donc été organisé ce dimanche. La nomination comme simple administrateur de Luc Rémont, confirmé ce mercredi comme nouveau PDG en Conseil des ministres, a permis d’atteindre sept voix pour contre six contre.