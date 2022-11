Alors que la disparition du Carif-Oref d’Île-de-France a d’ores et déjà été actée par le conseil régional et la préfecture, ln conseil d’administration de Défi métiers a été convoqué le 16 novembre 2022 par un courrier daté du 14. À son ordre du jour : la révocation du directeur général, Bernard Barbier ; la nomination d’un directeur général par intérim et la présentation par Anne Père-Brillault de son activité de directrice déléguée à la préfiguration de l’Agence de l’orientation.