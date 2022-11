Après le "succès de la première édition" du programme Expl’aura portant sur l’aval (jeunes chercheurs et ingénieurs), les trois structures de valorisation de la région Auvergne-Rhône-Alpes (Pulsalys, Linksium et Clermont Auvergne Innovation) poursuivent leur synergie, en mettant cette fois leurs efforts en commun sur un programme "amont" appelé Manufact’Aura, visant à permettre aux start-up deep tech de passer du laboratoire à l’industrie. Une nouvelle démarche présentée à la presse et à la vice-présidente ESRI de la région Aura, Catherine Staron, le 23 novembre 2022.