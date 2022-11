En 2023, le directeur de l’AP-HP prévoit un déficit encore plus important en raison du manque de personnel provoquant une baisse d’activité. L’AP-HP compte 18 % des lits fermés en MCO, soit deux fois plus qu’avant le Covid, et 1 830 infirmières de moins qu’en 2018. Nicolas Revel espère relancer l’activité en présentant en décembre un plan d’action rapide, visant à redonner de la capacité de décision et restaurer "l’entité service" des hôpitaux parisiens. Il consultera pour cela les 800 services pour leur demander d’identifier les décisions du quotidien qui ne fonctionnent pas.