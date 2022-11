"Face au contexte énergétique tendu et à la hausse globale des coûts de production", la rapporteure pour avis de la commission éducation du Sénat sur les crédits enseignement agricole, prévus dans le PLF 2023, appelle le gouvernement à mettre en place un "plan d’urgence" en faveur des établissements de l’enseignement technique agricole. Pour remédier à une nouvelle baisse du nombre d’élèves, Nathalie Delattre recommande d’agir sur deux leviers : améliorer la communication sur ces formations envers le public via des campagnes et une information dans l’orientation scolaire.