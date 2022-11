Un guide pédagogique, une attestation professionnelle et une notice à destination des ostéopathes viennent d’être mis en place pour contribuer à la lutte contre les violences faites aux femmes, indique un communiqué du SFDO du 23 novembre 2022. Par conséquent, une réflexion sera engagée courant 2023 "quant à l’intégration de cette problématique dans la formation initiale et continue", est-il écrit. Ces outils sont issus de travaux menés, courant 2022, par la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), à laquelle plusieurs syndicats professionnels et la Fédéo ont été intégrés.