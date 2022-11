Dans une note publiée jeudi 24 novembre 2022 par le think tank Terra Nova, Ophélie Risler, ancienne haute-fonctionnaire du ministère de la Transition écologique, appelle à organiser des "assises des sols", qui pourraient déboucher sur une stratégie nationale des sols puis une loi pour la protection des sols. Elle juge que les pouvoirs publics ne peuvent plus faire l’économie d’une réflexion sur ce sujet au carrefour de nombreux enjeux environnementaux, agricoles et urbains.