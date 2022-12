L’investissement cumulé de 67 universités a augmenté de 37 % entre 2017 et 2021, moins rapidement que leurs fonds de roulement (+79 %). La dynamique s’est inversée depuis la période 2014-2018 (+55 % pour l’investissement, +30 % pour les fonds de roulement). Pour les universités du groupe supérieur et du groupe III, soit les plus grosses et les plus petites, la croissance de l’investissement a plutôt accéléré par rapport à celle de l’épargne, à contrecourant des établissements des groupes I et II. Retrouvez le détail pour chaque établissement et le témoignage de l’université d’Artois.