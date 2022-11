Amélie de Montchalin est nommée ambassadrice, représentante permanente de la France auprès de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), lors du Conseil des ministres du 23 novembre 2022. La très brève ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, qui avait dû quitter le gouvernement après avoir été battue aux élections législatives de juillet dernier, succède à Muriel Pénicaud, en partance pour le conseil d’administration de ManpowerGroup. Avant d’occuper l’hôtel de Roquelaure, elle avait occupé les fonctions de ministre la Transformation et de la Fonction publiques et de secrétaire d’État aux Affaires européennes lors du précédent quinquennat. Née le 19 juin 1985 à Lyon, elle est diplômée d’HEC (2009) et titulaire d’un master d’administration publique de la Kennedy school of Government de Harvard (2014).