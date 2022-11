En matière de transition écologique, il faut "une lisibilité et une stabilité des textes législatifs et réglementaires tant sur le plan national qu’européen", estime la délégation patronale dans un projet de "préambule" soumis aux organisations syndicales, pour la 6e séance de discussion sur la transition écologique et le dialogue social, mardi 22 novembre 2022. "Les outils juridiques existants, dont certains ont été mis en place récemment, permettent d’organiser le dialogue social environnemental", considèrent les organisations patronales.