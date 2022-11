Retrouvez en bref quelques actualités récentes intéressant la sécurité publique :des entreprises engagées contre les violences faites aux femmes ;une convention entre Nantes université et le parquet pour faciliter le signalement et le traitement judiciaire des VSS ;un "Erasmus des polices locales" proposé à l’issue du projet européen sur la sécurisation des espaces publics piloté par la ville de Nice ;trois enquêtes visent le groupe McKinsey, dont deux concernent les campagnes d’Emmanuel Macron en 2017 et 2022 ;les contrôles d’identité à Mayotte jugés conformes par le Conseil constitutionnel ;…