La loi Fonction publique a engendré une "gestion opaque des personnels", estime I. Vuillet (CGT) lors d’un débat organisé par AEF info le 23 novembre 2022. C’est "grave d’un point de vue de la conception de la démocratie", renchérit B. Teste (FSU). Néanmoins, elle n’a pas nui aux adhésions syndicales, assure C. Poullet (FO), notamment en raison de la dégradation des conditions de travail, selon J.-R. Girard (Snalc). "L’accompagnement qu’on réalise" attire les agents, analyse C. Nave-Bekhti (Sgen). F. Marchand (Unsa) estime que les syndicats se doivent d’être "encore plus proches du terrain".