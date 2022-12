Si la digitalisation et l’automatisation imposent bien souvent de recruter des alternants toujours plus qualifiés dans l’industrie, ceux disposant d’un niveau infra-bac peuvent aussi tenir un rôle essentiel dans certains secteurs économiques stratégiques. C’est le cas chez Enedis où les anciens alternants en CAP ou Bac Pro Melec constituent 30 à 40 % des techniciens monteurs de réseaux électriques aéro-souterrains recrutés par an. Ces professionnels sont la cheville ouvrière du déploiement d’un réseau électrique intelligent et à même de répondre aux besoins du XXIe siècle. Dans ce second volet d’une série de deux articles, AEF info zoome sur la politique de l’énergéticien pour répondre à ses besoins, en multipliant notamment les actions permettant de remplir les promotions de ses CFA dans un contexte de concurrence accrue pour le recrutement à ces niveaux de qualification.