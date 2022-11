Après l’accord trouvé le 22 novembre 2022 en CMP par les sénateurs et les députés, le second projet de loi de finances rectificative pour 2022 sera définitivement adopté par le Parlement après les ultimes votes de l’Assemblée et du Sénat les 23 et 25 novembre. Non modifiés par rapport au texte initial, les crédits dédiés au ministère du Travail prévoient une nouvelle subvention de 2 Md€ au profit de France compétences. Les sénateurs s’alarment de cette "dérive financière" comparée à un "puits sans fond" et demandent au gouvernement de réévaluer son soutien à l’apprentissage et au CPF.