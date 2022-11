EM Lyon : Guillaume Pépy est nommé président du conseil de surveillance

"L’évolution de l’actionnariat et l’augmentation de capital de l’EM Lyon business school, annoncées le 9 septembre 2022 (lire sur AEF info), ont été confirmées et officialisées ce jour", indiquent les actionnaires et la direction de l’école, le 23 novembre 2022, par voie de communiqué. Ils annoncent en outre l’arrivée de Guillaume Pepy, ancien PDG de la SNCF, à la tête du conseil de surveillance de l’école.