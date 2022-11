Au total, 10,27 M€ seront mobilisés pour "abonder la trésorerie" de l’université de La Réunion "à très court terme afin de garantir le paiement des personnels et des fournisseurs", annoncent la Région Réunion et l’État, le 22 novembre 2022. L’université connaît "une situation financière délicate" liée à des retards dans le recouvrement du plan de relance et du Feder, qui nécessitent un "suivi de gestion rigoureux et complexe". Pour accompagner l’établissement dans cette tâche, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche lancera une mission de l’IGESR.