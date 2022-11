Bruno Arnaldi, professeur émérite, a été nommé référent à l’intégrité scientifique de l’Insa Rennes le 1er novembre 2022 par le directeur de l’école, Vincent Brunie, après avis du conseil scientifique. La nomination de référents à l’intégrité scientifique est devenue une obligation avec la loi de programmation de la recherche, et le décret du 3 décembre 2021 sur le "respect des exigences de l’intégrité scientifique" (lire sur AEF info). La priorité de Bruno Arnaldi sera de "promouvoir l’intégrité scientifique auprès des étudiants et des enseignants-chercheurs". Sur le traitement d’éventuels signalements, il est confiant : "je connais bien mes équipes, et je n’ai pas observé de dysfonctionnement ces dernières années à l’Insa". Il se dit prêt, cependant, "à voir apparaître des histoires anciennes, qui étaient tombées aux oubliettes quand il n’y avait pas d’oreille pour les écouter".