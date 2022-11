"Le crédit impôt recherche représente 60 % des aides publiques à l’innovation octroyées par le gouvernement", souligne "l’Observatoire de l’innovation 2022", publié par le Comité Richelieu et Sogedev, mardi 22 novembre 2022. De nombreux dispositifs sont passés au crible. Il en ressort que le crédit impôt recherche a toujours "un impact positif", que le crédit impôt innovation est un outil "flexible" et que le statut de JEI demeure le dispositif "le plus populaire". En revanche, les Cifre restent trop "méconnues" et les "lourdeurs" d’Horizon Europe "éloignent de plus en plus les PME".