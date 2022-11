Dix ans après la création d’Aix-Marseille université, un chiffre encourage l’établissement : "80 % des personnels déclarent être fiers de travailler pour AMU", assure à AEF info son président, Eric Berton, à l’occasion de l’anniversaire de l’établissement célébré le 22 novembre 2022. "Nous avons engagé un travail de fond pour qu’AMU soit vraiment une aventure collective", insiste-t-il. Eric Berton défend sa vision : l’excellence définie comme "le meilleur pour tous", la proximité "avec les collègues" dans les laboratoires et les composantes qui "ont leur mot à dire", et "une qualité de vie globale". Il revient sur la structuration de l’université – dont il faut désormais "profiter" pour réaliser le plan AMU 2030 –, l’influence des instituts d’établissement interdisciplinaires qui seront évalués par le jury de l’idex l’été prochain et "les nombreux succès" obtenus dans les différents PIA.