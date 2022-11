Herbert Castéran, ancien directeur de l’EM Strasbourg, a été nommé directeur de l’Idrac business school, annonce Thomas Legrain, directeur général du réseau Compétences et développement, sur LinkedIn le 22 novembre 2022. Herbert Castéran "mettra en place la stratégie propre à l’Idrac BS, basée sur une pédagogie humaniste et différenciante de l’encouragement et de l’accompagnement des apprenants", commente Thomas Legrain.