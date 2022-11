La SEC a annoncé le 22 novembre 2022 avoir condamné Goldman Sachs Asset Management à payer une amende de 4 M$ pour des manquements sur trois véhicules d’investissement ESG. Le gendarme boursier américain considère en effet que le gestionnaire d’actifs s’est affranchi de ses propres procédures dans la gestion de trois portefeuilles d’investissement ESG entre 2017 et 2020, en formalisant des procédures écrites trop tardivement dans un cas, et en ne respectant pas rigoureusement ses propres règles. Dans un communiqué, le gestionnaire d’actifs s’est "réjoui d’avoir résolu ce problème" et a assuré que "ces questions historiques [n’avaient] pas eu d’impact significatif sur la satisfaction des investissements aux critères ESG contenus dans ces politiques et procédures". La SEC a doté sa division de contrôle d’une "task force" climat et ESG en 2021 afin, notamment, d’étudier les publications relatives aux stratégies ESG des conseillers en investissement et des fonds.