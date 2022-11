Au Journal officiel du jeudi 24 novembre 2022 pour la protection sociale

ORDRE DU MERITE Le décret du 23 novembre 2022 porte élévation aux dignités de grand'croix et de grand officier de l'ordre national du Mérite. Est élevée à la dignité de grand officier Brigitte Grésy, ancienne présidente du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, inspectrice générale des affaires sociales honoraire. Chevalier du 6 février 1995. Le décret du 23 novembre 2022 porte promotion et nomination dans l'ordre national du Mérite. Sont nommés au grade d'officier...