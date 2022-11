"Les ETI et PME innovantes vont être au cœur de notre stratégie pour les mois et années qui viennent", promet Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie, lors d’un événement organisé par Bpifrance, mardi 22 novembre 2022. Opérateur du plan start-up et PME industrielles lancé dans le cadre de France 2030, Bpifrance dévoile deux nouveaux outils pour favoriser l’innovation dans les PME et ETI industrielles : un document référentiel et un nouvel accélérateur. Ils contribuent notamment à l’objectif d’accompagner "1 000 projets innovants de PME industrielles" d’ici quatre ans.