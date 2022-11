Avec un peu plus de 20 % de places vacantes en 2e année de pharmacie, la doyenne de pharmacie de l’université Clermont Auvergne ne cache pas son inquiétude. Le ministère de la Santé ayant fermé la porte à toute évolution de la réforme et à l’instauration d’une première année spécifique pour la pharmacie, la solution est selon elle de faire porter l’effort sur l’information aux lycéens et à leur famille, y compris sur Parcoursup. Elle regrette en effet que la première année commune aux études de santé soit assimilée dans les médias et l’imaginaire collectif à la seule filière médecine. Il faut aussi selon elle davantage faire connaître la diversité des métiers, deux tiers des pharmaciens ne travaillant pas en officine mais à l’hôpital ou dans l’industrie. Elle revient enfin sur les différences de réussite selon le profil des étudiants, venus de Pass ou de LAS.