Voici une sélection d’informations vues, lues et entendues au Salon des maires et des collectivités locales, qui s’est tenu du 22 au 24 novembre 2022 à Paris, porte de Versailles : l’engagement de 90 collectivités pour soulager le système électrique en cas de tension ;les résultats d’un sondage CSA - Enedis sur la perception de la sobriété énergétique par les Français et leur maire ;le lancement par Suez d’une plateforme d’hypervision digitale ;le nouvel outil en ligne de Météo-France dédié à l’adaptation ;plusieurs associations d’élus signent la "charte des partenaires des écoquartiers"…