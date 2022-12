"En cas de déclenchement de la défense opérationnelle de territoire, nous serons mobilisés aux côtés des armées sur le territoire national où on jouera tout notre rôle et rien que notre rôle", a déclaré Olivier Kim, directeur des opérations et de l’emploi, lors d’un colloque organisé par le MBA de la gendarmerie le 22 novembre 2022. Plusieurs jours après la présentation de la "revue nationale stratégique", le général a illustré les actions que la gendarmerie pourrait mettre en place en cas d’engagement intense des armées. La gendarmerie entend plus largement participer à la "dissuasion populaire".