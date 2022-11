Au lendemain de l’annonce par le gouvernement, le 21 novembre 2022, d’une nouvelle réforme de l’assurance chômage, qui prévoit une réduction d’un quart de la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi en période de tension sur les recrutements, l’association accompagnant les chômeurs SNC et l’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux) s’inquiètent des conséquences de cette réduction de droits pour les personnes précaires. Toutes deux pointent particulièrement la situation des seniors qui devrait se voir encore compliquée.