La commission mixte paritaire, qui s’est réunie ce mardi 22 novembre au Sénat, est parvenue à un accord sur les dispositions restant en discussion sur le second PLFR 2022, annonce la chambre haute du Parlement. La CMP a confirmé "l’ensemble" des moyens permettant de protéger les Français contre le niveau élevé de l’inflation, comme le déploiement d’un chèque énergie exceptionnel et le doublement du seuil d’imputation du déficit foncier sur le revenu global pour des dépenses de rénovation énergétique des logements. Ou encore le soutien à l’achat de pellets et de bûches de bois, ainsi que la prorogation, en 2023, de l’éligibilité à MaPrimeRénov sans conditions de ressources, pour des travaux de rénovation globale. La CMP a par ailleurs abrogé la réforme portée par la LFI 2022 au titre de la répartition des recettes issues de la taxe d’aménagement au sein du bloc communal.