La région Auvergne-Rhône-Alpes a adopté le 20 et 21 octobre 2022, son CPER pour la période 2021-2027, dans lequel est inséré un volet consacré à la santé et l’accès aux soins. Celui-ci, doté de 10 M€ de crédits régionaux, reprend les objectifs principaux de la collectivité en la matière, déjà énoncés dans le plan régional de santé, voté en mars 2022 : le maillage des maisons médicales et centres de santé, l’aide financière aux établissements, l’éducation en santé et le numérique.