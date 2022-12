Un peu plus d’un an après la publication de la charte RSE de l’Agence des participations de l’État, Gustave Gauquelin, son nouveau secrétaire général arrivé en septembre 2022, dresse un premier bilan. "Le sujet a pris une dimension extrêmement importante dans notre réflexion stratégique", explique à AEF info le haut fonctionnaire, désormais directement "en charge de la RSE". Un changement qui se traduit notamment dans la manière dont le service de Bercy pilote ses investissements et ses votes en conseil d’administration. Gustave Gauquelin évoque également les réflexions en cours au sein de son équipe, qu’il s’agisse de fixer un objectif de baisse de la "température du portefeuille" de l’APE, de mieux surveiller les plans climat des entreprises ou de concrétiser l’objectif d’avoir un "impact sociétal positif".