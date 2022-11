En ouverture du congrès des maires, mardi 22 novembre 2022 à Paris, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires Christophe Béchu a affirmé travailler avec l’AMF, Régions de France et la majorité sénatoriale pour "proposer des évolutions, des assouplissements" de la loi Climat et résilience. Notamment sur la question des grands projets "pour faire en sorte que la loi ne soit pas aveugle mais qu’on tienne cet objectif de ZAN, que nous ne pouvons pas différer face au réchauffement climatique".