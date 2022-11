En plein essor, l’intelligence artificielle (IA) suscite beaucoup d’interrogations et d’inquiétudes. Les universités d’Artois, du Littoral et de Picardie veulent contribuer à expliquer ce qui se passe à l’intérieur de la "boîte noire" des algorithmes. "Nous voulons rendre acceptable l’utilisation de l’IA dans la société", résume Christophe Lecoutre, porteur du projet MAIA, joint par AEF info mardi 22 novembre 2022. Distingué lors de la deuxième vague du PIA 4 "Excellences", le projet embarque 19 laboratoires et comporte un volet formation. Il bénéficie d’un budget de 11 M€ sur dix ans.