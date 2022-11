Auvergne-Rhône-Alpes : Transitions Pro lance deux nouveaux services pour informer sur les dispositifs et les métiers

Au cours d'un webinaire diffusé le 1er mars 2022, l'association paritaire Transitions Pro Auvergne-Rhône-Alpes annonce le lancement de deux nouveaux services : des ateliers "destination reconversion professionnelle" de deux heures et demie, pour informer de manière ludique sur les dispositifs PTP et démissionnaires, et une plateforme qui résume les métiers qui recrutent, établie par les partenaires sociaux. Cette liste peut être consultée sur le site de Transitions Pro, et est actualisée régulièrement. Sur cette plateforme, il est également possible de lancer une recherche sur les formations disponibles, et qui peuvent être financés par Transitions Pro, et de recueillir les contacts des organismes de formation.