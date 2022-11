La métropole bordelaise subventionne l’implantation d’Yncréa à hauteur de 3 millions d’euros

Bordeaux métropole attribue 3 millions d’euros à l’association Yncréa Hauts-de-France pour la réalisation d’une école d’ingénieurs au sein du futur campus François d’Assise, porté à Bordeaux par l’enseignement catholique de Gironde (lire sur AEF info). Approuvée le 14 février 2020, cette subvention à une école privée a suscité des critiques dans les rangs des élus métropolitains d’opposition socialistes, communistes et EELV , rapporte Rue89 Bordeaux le 18 février. De son côté, la région Nouvelle-Aquitaine a prévu de soutenir cette implantation à hauteur de 9 millions d’euros, souhaitant rattraper son déficit en cursus d’ingénierie. Le nombre d’élèves ingénieurs y a bondi de 76 % entre 2001 et 2015 et Alain Rousset, président PS de la collectivité territoriale, veut "un nouveau doublement d’ici à 2028", expliquait-il à AEF info fin 2019 (lire sur AEF info).