Lors d’un séminaire organisé le 17 novembre 2022, la DHUP a fait un point d’étape de la mise en œuvre de la cotation de la demande de logements sociaux et de la gestion en flux. Deux dispositifs qui se mettent lentement en place alors que la réforme entrera en vigueur entre novembre et décembre 2023. Dans les collectivités les plus avancées, bailleurs et élus insistent sur l’animation intercommunale au sujet de la cotation de la demande. Des bailleurs n’appliquent la gestion en flux que pour certains contingents, mais plaident pour l’effet d’entraînement sur les autres réservataires.