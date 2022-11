La France et l'Allemagne ont tenté de dépasser leurs différends sur de nombreux sujets, dont l'énergie, lors d'une rencontre entre Bruno Le Maire et Robert Habeck à Paris, mardi 22 novembre 2022. Face à une "nouvelle mondialisation", les deux ministres de l'économie ont appelé à apporter une "réponse industrielle européenne globale". Elle passe selon eux par des achats communs de gaz, mais aussi, entre les deux pays, par le développement d'interconnexions, de réseaux, de projets d'intérêts communs et par l'hydrogène, malgré des divergences profondes sur ce dernier point.