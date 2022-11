"Aujourd’hui, on assiste à la multiplication des labels et des marques" sur les formations, analyse pour AEF info Stéphanie Lavigne, présidente de la commission accréditation de la CGE (Conférence des grandes écoles) et par ailleurs directrice générale de Toulouse BS. Si la conférence a créé récemment une commission de prospective sur les labels et la qualité, ses efforts portent "avant tout sur les labels existants pour les adapter aux besoins des entreprises et aux attentes des apprenants". Au 1er septembre 2022, la commission accréditation de la CGE recensait 376 programmes actifs de MS (mastère spécialisé), 160 de MSc (master of science), 41 de Badge et 10 pour le label "4 Digital". Stéphanie Lavigne pointe par ailleurs l’augmentation des formations en alternance ou des formations conjointes.