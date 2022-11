En cinq ans, les entreprises ont amélioré leurs politiques et actions sur les droits humains, montre le classement CHRB (Corporate Human Rights Benchmark), publié le 21 novembre 2022 par la World Benchmarking Alliance. Le score moyen des 127 entreprises de trois secteurs (alimentation et agriculture, technologies de l’information et de la communication et automobile) reste toutefois assez bas (17,3 sur 100). Unilever est la seule qui dépasse la barre de 50. Alors que les entreprises ont encore du mal à passer des engagements à l’action, l’alliance appelle à une législation contraignante.