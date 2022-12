Installer des jeux et des espaces de repos pour améliorer la qualité des pauses, et organiser des événements associant tous les enfants. Ce sont deux des propositions issues de la concertation organisée le 17 novembre 2022 à l’école de Chevreul de Dijon. Elle est la première dans l’académie de Dijon à ouvrir ce chantier impulsé par le ministère. "Pour préparer cette consultation, explique Guillaume Grosmaire, le directeur de l’école, nous avons pris appui sur l’évaluation de l’établissement qui, l’an passé, a permis d’identifier les points à améliorer" et "nos axes de travail". AEF info a également suivi aussi une séance de la concertation organisée dans un lycée professionnel de Nîmes, qui travaille notamment sur la motivation des élèves.