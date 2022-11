"L’illusion de l’égalité des chances sur le territoire national impose un changement de paradigme", déclare Bertrand Raquet, président du groupe Insa, lors de la présentation du tome 2 du livre blanc "diversités et ouverture sociale". Ce livre propose des préconisations d’actions afin d’attirer des jeunes d’origine sociale et territoriale plus diversifiée. Un chapitre est aussi dédié à la construction d’un dispositif d’ouverture sociale porté par le groupe Insa, avec notamment la création d’une voie spécifique de recrutement.