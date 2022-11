Rachat d’entreprises, changement de modèle économique, développement du leadership féminin… les raisons de la mise en place d’un nouveau plan de développement managérial peuvent être nombreuses. Si la crise sanitaire a eu un fort impact sur les modes et la structure du management, comment les enjeux stratégiques contribuent-ils à impulser le développement de nouvelles formes de leadership ? C’est la question qui était posée à Ikea, Somfy et BearingPoint lors d’une une table ronde organisée dans le cadre du Congrès HR, qui s’est tenu les 15 et 16 novembre 2022.