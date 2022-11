Le cabinet Heidrick & Struggles publie le 22 novembre 2022 la 9e édition de son étude "Route to the top", dressant un état des lieux des nominations de PDG au cours des douze derniers mois dans les entreprises cotées en France et dans le monde. Le cabinet observe "une complexification de l’exercice de la fonction de PDG qui nécessite des compétences de plus en plus diversifiées" "face à l’accroissement des attentes sociétales qui pèsent sur les entreprises et leurs dirigeants". Une étude BCG-Sista, du même jour, montre que sur la parité "la French Tech n’est pas meilleure élève que le CAC 40".