La Cour de cassation confirme la condamnation pénale d’un délégué syndical d’un magasin Ikea pour harcèlement de cadres

La Cour de cassation confirme le 17 mars 2015 la condamnation d’un délégué syndical employé par Ikea, à huit mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende, pour un harcèlement moral commis sur des cadres dirigeants d’un magasin de la région parisienne. Elle approuve l’arrêt de cour d’appel de Versailles du 12 septembre 2013 qui reproche au délégué d’avoir tenu "des propos injurieux et humiliants" envers les intéressés, d’avoir remis en cause leur compétence, leur rigueur professionnelle, leur loyauté, leur autorité, et d’avoir affirmé de façon répétée qu’il leur était supérieur. Pour la cour d’appel, "de tels comportements, irrespectueux de la personne humaine, répétés, systématiques et inadaptés par rapport à l’exercice normal et loyal de l’action syndicale, étaient à l’évidence volontaires avec pour but d’intimider, déstabiliser et atteindre la personne même des cadres".