De nombreux postes restent encore à féminiser dans les conseils d'administration des sociétés du CAC 40 (G&S)

De fin juin 2017 à fin 2018, on constate une stabilité de la présence des femmes dans les conseils d’administration des entreprises du CAC 40, avec dans "plus de 80 % des conseils plus de 4 postes tenus par des femmes", indique le cabinet Gouvernance et Structures dans une étude publiée au mois de juin 2018. Ce dernier observe tout de même que les mid caps et les small caps sont moins performants et doivent encore fournir des efforts, tout comme les sociétés étrangères. Sur les 1 115 profils d’administratrices étudiés, aucune n’est PDG et une seule femme est présidente du conseil.