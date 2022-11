La mission des députés Cécile Rilhac (Renaissance) et Rodrigo Arenas (LFI) sur "le recrutement, l’affectation et la mobilité des enseignants du 1er degré" rend ses conclusions le 23 novembre 2022. Bien que le système d’affectation et de mouvement soit "source de nombreuses difficultés", les marges sont étroites en raison de la gestion départementale et du barème. Ils proposent que la "primo-affectation puisse faire l’objet d’une différenciation" et de "mieux prendre en compte les situations individuelles". Ils font des recommandations sur la formation, le concours et les conditions de travail.